Машина с девушками сорвалась с обрыва в реку на Камчатке

Автомобиль, в салоне которого находились две девушки, сорвался в реку с обрыва на Камчатке.

Согласно последней информации, одной из пассажирок удалось вовремя выбраться из машины и добраться до берега. В региональном управлении МЧС отметили, что на место прибыли спасатели и водолазы, которые занимались активными поисками второй девушки. Утром в воскресенье ее тело было обнаружено, передает телеканал "Россия 24".

Причина аварии в настоящий момент не установлена. Сотрудники ГИБДД и следователи выясняют все обстоятельства случившегося.