В Приморском океанариуме погиб отравленный дельфин

Семилетняя самка белобокого дельфина Ами погибла в Приморском океанариуме, сообщает пресс-служба научно-образовательного учреждения.

Уточняется, что Ами была среди трех дельфинов, которых отравили осенью 2016 года. Двое животных погибли, а третье выжило. Однако после этого Ами уже не участвовала в выступлениях дельфинария. "Ами той осенью удалось реанимировать, но дельфин продолжал болеть всё это время. Конечно, ни о каком участии в представлениях не было и речи", - сообщает пресс-служба.

Вскрытие Ами проведут сотрудники Центра диагностики болезней животных института животноводства и ветеринарной медицины Приморской сельскохозяйственной академии. По результатам будет сделано заключение о причинах гибели дельфина, которые планируют довести до общественности.

В настоящее время, судя по данным официального сайта Приморского океанариума, в нем остался один дельфин - десятилетний самец Смоки.

В конце октября 2016 года пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю информировала, что по факту гибели двух дельфинов в Приморском океанариуме проводилась доследственная проверка. Однако чем она закончилась, с тех пор не сообщалось.