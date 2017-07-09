В индийском аэропорту пассажиры пострадали из-за реактивной струи самолёта

Пятеро пассажиров пострадали в аэропорту Дели из-за реактивной струи самолета, которая разбила стекло автобуса, в котором их доставляли из терминала к другому воздушному судну.

Как сообщает агентство "Синьхуа", во время руления после посадки самолета SpiceJet сильная струя горячего воздуха из его двигателя оказалась направлена на окно автобуса. В результате оно разбилось, а осколками ранило людей.

В настоящее время устанавливаются причины того, почему самолет с работающим двигателем и автобус с пассажирами оказались так рядом.