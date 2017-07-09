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В барнаульском зоопарке волк напал на трехлетнего ребенка

9 июля 2017, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

В барнаульском зоопарке волк напал на трехлетнего ребенка
pixabay.com

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» волк напал на ребенка, когда тот просунул руку в клетку с хищником. Отец не успел заметить, как это произошло. В итоге трехлетнего мальчика госпитализировали с рваными ранами рук и ушной раковины.

Следственный комитет по Алтайскому краю проводит проверку по факту случившегося.

В начале июня случилась трагедия с 11-летней девочкой в Подмосковье. Соседка приютила у себя молодую волчицу и посадила ее на цепь. По словам женщины, ее хищник «ласковее кошки». И вот этот годовалый «котенок» устроил подкоп под забором и напал на соседей – мать и дочь. Девочка серьезно не пострадала, но на ступне остались отпечатки клыков. По счастью, хозяйка зверя привила животное.

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