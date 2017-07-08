В Севастополе и Керчи зафиксирована массовая гибель дельфинов. О мертвых животных сообщают местные жители. По их словам, на пляж Балаклавы в Севастополе выбросило шесть трупов дельфинов.

В Керчи женщина нашла на пляже мертвого азовского дельфина, находящегося на грани исчезновения. У животного была рана на голове. Женщина сообщила о гибели дельфин в единую диспетчерскую службу. Ей пообещали, что коммунальщики уберут мертвого дельфина с пляжа. А на вопрос, будет ли кто-нибудь разбираться, почему дельфин погиб, ей ответили, что не будут.

Азовский дельфин, азовка или морская свинья находится на грани исчезновения. Международный союз охраны природы присвоил виду статус «находящегося в опасном состоянии». В настоящее время к факторам сокращения численности относятся: браконьерство, эпизоотии, истощение кормовых ресурсов, загрязнение среды обитания, - сообщает ИА FlashCrimea.

В этом году ученые уже фиксировали массовую гибель дельфинов у берегов Черного моря.