Мужчина и ребенок погибли в море в Анапе во время катания на катамаране

Мужчина и пятилетний ребенок погибли в Черном море в Анапе во время катания на катамаране. В оперативных службах Краснодарского края уточнили, что трагедия произошла в субботу днем в районе поселка Витязево.

Сотрудники поисково-спасательной службы Анапы обнаружили и извлекли из воды тела мужчины и малыша.

По предварительным данным, мужчина с тремя детьми вышли в море на водном катамаране, - сообщает "Интерфакс. В 150-200 метрах от берега они начали прыгать в воду. Причины трагедии пока не установлены. Спасатели доставили на берег двух детей, с ними работали психологи.