Не менее сотни горняков в Кузбассе эвакуировались из горящей шахты

В Новокузнецком районе Кемеровской области после удара молнии загорелась дегазационная установка в шахте "Ерунаковская-VIII".

Не менее сотни горняков были экстренно выведены на поверхность после начала пожара. Как сообщает в субботу, 8 июля, источник в экстренных службах региона, в настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших нет. На месте случившегося работают сразу два отряда горноспасателей.

Как уточняет РИА "Новости", сейчас специалисты проводят тщательную проверку исправности системы вентиляции после инцидента.