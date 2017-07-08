В Киеве при взрыве в доме погибла женщина, 6 человек пострадали

В Киеве в субботу в жилом доме произошёл взрыв газа. В результате взрыва погибла одна женщина, и шестеро человек шестеро пострадали. Трехэтажный дом взорвался на Голосеевской площади.

Очевидцы говорят, что взрыв был сильным. Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик описали происшествие в соцсети facebook: "На месте взрыва в доме работают спасатели. Сотрудники полиции оказывают помощь местным жителям, общаются со свидетелями и очевидцами".

По данным киевской полиции," следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)".