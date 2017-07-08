В Калининградской области высокопоставленный чиновник задержан за взятку

Сегодня стало известно, что в Калининградской области высокопоставленный чиновник попался на взятке.

Согласно последней информации, начальник департамента строительного надзора министерства регионального контроля и надзора Калининградской области Александр Цыбульский был задержан при получении взятки в размере 300 тысяч рублей.

Как уточняет "Вести.Ru", ссылаясь на слова врио главы Калининградской области Антона Алиханова, в правительстве региона не будет ни взяточничества, ни коррупции. Подчеркивается, что любая попытка заработать на высоком посту приведет к преследованию в уголовном порядке.