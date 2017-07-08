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Под Калугой подростки пострадали от взрыва гранаты

8 июля 2017, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Под Калугой подростки пострадали от взрыва гранаты
globallookpress.com

Инцидент с гранатой в Калужской области произошел 7 июля, но известно о нем стало только что. Боевую гранату случайно нашел в сарае у родственников 13-летний подросток и решил напугать ею своих приятелей.

Несчастье произошло в городе Жиздра Людиновского района Калужской области, сообщает ТАСС.

Подросток 13-ти лет случайно в сарае у своих родственников нашел гранату и решил с ней поиграть и напугать товарища. В результате неосторожного обращения граната сдетонировала и мальчик погиб на месте. Еще двое подростков, 10-ти и 14-ти лет, были доставлены в местную больницу с ранениями. По данному факту региональный СК РФ начал проверку, устанавливается и то, откуда могла появиться граната в сарае.

 

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Под Калугой подростки пострадали от взрыва гранаты

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