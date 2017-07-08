На севере Казахстана найден мертвым маленький мальчик из России

На севере Казахстана сегодня было обнаружено тело шестилетнего ребенка, который исчез 5 июля.

Четыре дня назад мальчик, гостивший с матерью у родственников, ушел из дома и больше не вернулся. Согласно данным портала Life , местные жители утром в субботу заметили в озере Улыколь рядом с селом Старобелка тело ребенка, умершего при неустановленных обстоятельствах. Согласно некоторым данным, он утонул.

Напомним, поисками мальчика занимались 160 человек и 18 единиц техники. В частности, к операции был привлечен самолет.