В лесах под Великим Новгородом исчезли два ребенка

В субботу, 8 июля, стало известно об исчезновении двоих детей в лесах под Великим Новгородом.

Данную неутешительную информацию сегодня предоставили в пресс-службе Новгородского регионального УМВД. Как сообщает издание "Известия", в полицию с сообщением об исчезновении детей 12 и 14 лет обратился их отец. Мужчина рассказал, что накануне вечером они отправились в лес и пропали.



Согласно последним данным, заявление было принято около часа ночи от жителя деревни Старое Веретье. Поиски детей уже начались.