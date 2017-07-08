Трехлетний ребенок исчез в Приморье

Трехлетний ребенок бесследно исчез в Приморье на территории пляжа, расположенного в поселке городского типа Преображение.

Мальчик играл с другими детьми в 15 метрах от моря, но в какой-то момент пропал. Сотрудники СК России по региону отметили, что ребенок отдыхал на побережье вместе со своей матерью, которая и забила тревогу. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, осмотрела береговую линию и устье реки Соколовка, однако найти мальчика не смогла.

Как отмечает "Росбалт", поиски пропавшего малыша продолжаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.