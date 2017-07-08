О крушении легкомоторного спортивного самолета под Тамбовом «Аргументы недели» сообщали ранее. Пилот воздушного судна погиб. Известно, что пилот должен был выполнить программу пилотажа перед выпускниками школ.

Показательное авиашоу в Тамбове закончилось трагедией. Летчик должен был показать фигуры высшего пилотажа на вечере выпускников Тамбовского университета, но при заходе на один из элементов фигуры пилотажа самолет стал резко терять высоту и упал на поле, сообщает телеканал "Россия 24".

Гибель пилота случайно снял один из очевидцев. В региональном Следственном кабинете выяснили, что все документы перед полетом были оформлены должным образом, а пилот мог погибнуть из-за собственной ошибки.