В Тамбове разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

В Тамбове в пятницу вечером разбился легкомоторный самолет. Воздушное судно упало в районе улицы Заречной города. Пилот погиб. Жертв и разрушений на земле нет.

Cамолет разбился на авиашоу, которое было включено в программу выпускного Тамбовского госуниверситета им. Державина, - сообщает РБК. Об авиакатастрофе рассказали очевидцы: «Мы думали, что это постановка. Но потом увидели черный дым, все перепугались. Пилот погиб. Приехала полиция, скорая помощь, пожарные». По словам одного из очевидцев падения самолета, «вначале объявили, что пилот жив». Авиашоу продолжать не стали, а выпускники продолжили праздновать. Вскоре администрация вуза узнала о катастрофе и объявила минуту молчания.

По данным МЧС, сообщение о падении легкомоторного самолета поступило в 20:10. На месте происшествия работают оперативная группа ЦУКС, одно отделение СПСЧ-1 и одно отделение ПЧ-5, психологи МЧС России по Тамбовской области и другие экстренные службы. Причины происшествия уточняются.