Защита женщины, сбившей «пьяного» мальчика в Балашихе, обжаловала ее арест

Защита 31-летней Ольги Алисовой, сбившей шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, обжаловала арест женщины в Железнодорожном суде Московской области.

По словам адвоката обвиняемой, "апелляция будет в Мособлсуде", - передает РБК. Напомним, Алисову задержали за нарушение подписки о невыезде. Как объяснила адвокат Наталия Куракина, она заболела и попросила свою подзащитную "после работы приехать к ней в соседний подмосковный город Ивантеевка".

Апелляционный иск пока не передан в Мособлсуд. 6 июля Железнодорожный суд Подмосковья поместил Алисову под стражу до 15 сентября после того, как ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Автомобиль насмерть сбил мальчика во дворе дома в Балашихе и протащил его несколько метров. В крови погибшего ребенка судмедэкперты обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Дело не возбуждалось почти месяц. По мнению отца малыша, из-за того, что часть доказательств, в том числе записи с камер видеонаблюдения, были уничтожены.

Мужчина обратился в Следком и был признан потерпевшим.