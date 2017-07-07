В Москве госпитализирован художественный руководитель знаменитого театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Сличенко. У 82-летнего артиста диагностировали заболевание, при котором ему необходимо длительное серьезное лечение.

Николаю Сличенко стало плохо дома. Его родственники вызвали врача. Актера госпитализировали в одну из московских больниц. Сейчас он находится в стационаре и ему назначено длительное лечение, - сообщает Лайф.

Николай Сличенко снимался в кино и известен по ролям в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Новогоднее похищение", "Мой синий остров", "Военно-полевой роман".

Театр "Ромэн", которым руководит Николай Сличенко, единственный в мире профессиональный цыганский театр.