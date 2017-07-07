Второй за пятницу взрыв прогремел в Луганске (самопровозглашенная Луганская народная республика).

Два взрыва с интервалом примерно в один час прогремели в центре Луганска, в районе площади Героев Великой Отечественной войны.

По предварительным данным, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Сведений о пострадавших в результате второго взрыва пока не поступало. В результате первого взырва, уже признанного терактом, погибла капитан медицинской служба народной милиции ЛНР, ранены пять человек.

Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие народной милиции ЛНР расширили зону оцепления.

Отметим, в центре Луганска расположены административные здания ЛНР.