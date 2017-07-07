Под Ростовом бешеный волк напал на пасечника

Бешеный волк напал на мужчину на пасеке рядом с хутором Выдел Родионово-Несветайского района Ростовской области (территория Тузловского охотхозяйства). Волк подкрался к 60-летнему пасечнику со спины.

Мужчина чудом отбился и смог спрятаться от разъяренного хищника в маленькой будке. Волк с остервенением продолжал бросаться на стены укрытия. У мужчины многочисленные рваные раны. Он госпитаризирован.

На волка в районе была объявлена облава. Через несколько часов больного волка нашли, застрелили, а труп хищника сожгли. Место поимки волка, а также территорию пасеки продезинфицировали.

Экспертиза подтвердила, что волк был заражен вирусом бешенства. Теперь на территории местного охотничьего хозяйства на два месяца запретят охоту. Случай бешенства в Родионово-Несветайском районе стал 10-м зарегистрированным в Ростовской области с начала 2017 года.