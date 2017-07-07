Пучков доложил Путину о работе МЧС в регионах, пострадавших от пожаров и ливней

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков в четверг вечером доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе органов МЧС в регионах, пострадавших от природных пожаров и паводков, и мерах, принимаемых для защиты населённых пунктов и восстановления объектов социальной инфраструктуры.

По данным главы МЧС, в 41 российском регионе введён особый противопожарный режим. На особом контроле находится более 130 крупных очагов возгорания.

Наиболее сложная обстановка складывается на территории Республики Саха (Якутия), в Иркутской области, в Республике Бурятия, в Забайкальском крае. Сложнейшая обстановка была в якутском населённом пункте Батамай и бурятском Сухая. "Сейчас обстановка находится под контролем, но мы продолжаем перебрасывать группировку сил", - сказал Пучков.

Накануне затопило Ульяновск. Как доложил глава МЧС, в течение последних трёх суток на территории 10 субъектов РФ в результате циклонов, ливней и сильнейшего ветра были нарушены кровли жилых домов и социальной инфраструктуры, подтоплены придворовые участки, участки автодорог, нарушено энергоснабжение и деятельность социальной инфраструктуры. "В Ульяновской области работает группировка сил, обстановка стабилизируется", - рассказал Пучков.

Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович лично возглавил комиссию по чрезвычайным ситуациям, развёрнута мощная группировка сил, которая завершает аварийно-восстановительные работы.