В Москве сегодня мужчина, упавший на рельсы на станции столичного метрополитена "Театральная", остался жив. В пятницу в 13.35 представители московского метро сообщили об инциденте на Замоскворецкой линии.

Из-за падения человека на рельсы была увеличены интервалы движения поездов на центральном участке "зеленой" ветки. Мужчину оперативно подняли с путей. Пассажир, к счастью, серьезно не пострадал.

Движение поездов по Замоскворецкой линии метро уже полностью восстановлено.