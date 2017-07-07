МВД: мужчина, упавший на рельсы на станции метро "Театральная", жив
7 июля 2017, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня мужчина, упавший на рельсы на станции столичного метрополитена "Театральная", остался жив. В пятницу в 13.35 представители московского метро сообщили об инциденте на Замоскворецкой линии.
Из-за падения человека на рельсы была увеличены интервалы движения поездов на центральном участке "зеленой" ветки. Мужчину оперативно подняли с путей. Пассажир, к счастью, серьезно не пострадал.
Движение поездов по Замоскворецкой линии метро уже полностью восстановлено.