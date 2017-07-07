Российские туристы в Турции решили сэкономить на отдыхе и едва в тюрьму не сели

Выгоднее отдохнуть на курортах желают все, но придумать что-то неординарное – только единицы. Проблема в том, что эти самые единицы часто не видят границу между явным мошенничеством и экономией.

Не на том и не так сэкономили российские туристы в турецком отеле города Кемер, передает портал hotline.travel.

Купить подешевле путевку и выбрать подешевле отель – слишком примитивно, - как-то так рассуждали российские туристы, которые изобрели свой способ сэкономить.

Российский турист 42-х лет и две его подруги 41 года и 37 лет приехали погостить в деревушке близ Кемера у своего знакомого. Затем они достали браслеты турецкого отеля, что находился неподалеку и «прописались на тамошнем шведском столе. Сервис «все включено» так понравился «постояльцам», что они испытывали неописуемую радость, чем и обратили на себя внимание охраны и сотрудников отеля. Псевдопостояльцев быстро вычислили и сбежали они прямо в руки полиции. Мошенники возместили отелю все убытки и судья не нашел повода их наказывать.