На трассе в Великобритании водитель фургона потерял сознание за рулем. Трагедии не произошло благодаря мужеству и реакции участников движения. Водителя спасли, в настоящее время его здоровью ничто не угрожает.

Все происходящее на трассе под городом Норфолк (Великобритания) снял видеорегистратор одного из попутных автомобилей, сообщает «Лайф».

Водитель фургончика потерял сознание за рулем и мог погибнуть, если бы не импровизированная спасательная операция участников движения. То, что сделали водители, даже в фильмах не увидишь. Но в итоге потерявший сознание водитель был спасен.

Шофер попутного большегруза заметил, что его попутчик в белом фургоне упал под руль машины. Шофер среагировал мгновенно: он осторожно сблизился с фургоном и затормозил его. В это время водитель легковушки, которая ехала следом, на ходу покинул салон, чтобы быстрее спасти своего коллегу за рулем фургона. Среди тех, кто пришел на помощь водителю, оказались пожарный и фельдшер, и мужчина получил квалифицированную помощь. Сознание водитель потерял из-за поднявшегося давления.