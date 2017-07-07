На шахте в Норильске произошел взрыв, есть погибшие

О гибели пяти шахтеров на руднике в Норильске сообщает 7 июля компания «Норникель». Руководство шахты «Заполярная», где и произошел взрыв, пока говорит о том, что с пятью горняками после взрыва нет связи.

Состояние пяти шахтеров «Заполярной» неизвестно, с ними отсутствует связь, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в штреке на глубине 490 метров. Наземные службы зафиксировали сильный хлопок, после чего связь с горняками пропала, а все работники смены в шахте, 135 человек, были срочно выведены на поверхность.

Информация о причинах взрыва уточняется, но по предварительной версии, в шахте взорвался газ метан. На месте ЧП работают наряды спасателей.