Два студента погибли в шахте лифта под Красноярском

Трагедия произошла на строительстве горно-химического комбината в Железногорске (Красноярский край). На стройке в шахте лифта погибли два студента. Региональный Следственный комитет проверяет обстоятельства ЧП.

О гибели двоих студентов на стройке под Красноярском пишет газета «Известия». СК РФ по Красноярскому краю проводит предварительное расследование по факту ЧП.

Известно, что в городе Железногорске в шахте лифта на стройке вечером 6 июля нашли двоих студентов 19-ти и 22-х лет. Лифт находится в строящемся здании комбината. 19-летний юноша был мертв, а его 22-летнего приятеля успели доставить в клинику, но он скончался от полученных травм.

Студенты работали в стройотряде на строительстве комбината.