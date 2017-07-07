В Башкирии на трассе в аварии погибла семья

Смертельное ДТП произошло на трассе Белорецкого района (Республика Башкирия) в ночь на 7 июля. Легковой автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовой «ГАЗелью». В аварии погибло пять человек, среди них – дети.

Авария в Башкирии произошла около полуночи 6 июля не 197-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, сообщает портал verstov.info

По свидетельству сотрудников регионального ГИБДД, в аварии погибла семья из четырех человек, которая находилась в легковой машине. За рулем легковушки был 41-летний житель Магнитогорска, его супруга 36-ти лет, сын 14-ти лет и 4-летняя дочка, - все они скончались на месте происшествия. Погиб и водитель «полуторки», парень 28-ми лет.

В аварии удалось выжить лишь пассажиру «ГАЗели» и шестилетней дочери погибшей семейной пары, они доставлены в больницу.