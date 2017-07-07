Мастерство и хладнокровие пилотов заслуживает всяческих похвал и денежных премий (это того стоило). Экипажи сразу нескольких пассажирских лайнеров сумели посадить машины в условиях штормового ветра.

О нескольких экстремальных посадках в воздушной гавани Амстердама передают «Известия».

Пилоты сажали самолеты в условиях плохой видимости и штормового ветра – это видно по той «болтанке», которую выдерживали самолеты. Отмечается, что ветер, вдобавок, был боковым. Некоторым лайнерам пришлось уходить на второй круг, чтобы правильно выйти на полосу приземления. Никто из пассажиров при экстремальной посадке не пострадал.