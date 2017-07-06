Суд рассмотрит возможный арест женщины, сбившей на автомобиле "пьяного мальчика"
6 июля 2017, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье Железнодорожный суд рассмотрит ходатайство следователей балашихинской полиции об аресте 31-летней Ольги Алисовой, сбившей насмерть шестилетнего мальчика. Полиция настаивает на аресте Алисовой и помещении ее в СИЗО.
Представитель Мособлсуда Наталья Осипова сообщила, что в суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ольги Алисовой меры пресечения в виде ареста.
По данным МВД, обвиняемая нарушила подписку о невыезде, поэтому теперь ее просят отправить в следственный изолятор.
ДТП с "пьяным мальчиком" получило широкий общественный резонанс. Эксперты дали заключение, что в крови шестилетнего малыша содержался алкоголь. Отец ребенка обратился в Следственный комитет.