Крупный пожар в Петербурге тушили вертолеты и спецпоезд

Крупный пожар в Петербурге в помещении лакокрасочного завода в Металлострое в четверг тушили вертолеты и спецпоезд. Сообщение о пожаре в Металлострое поступило в МЧС 16:55.



Горел складской ангар размером 160х30 метров. Площадь горения составила около пять тысяч кв. метров.

К тушению пожара привлечены два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами, а также пожарный поезд.

На данный момент пожар ликвидирован. К тушению пожара привлечено от РСЧС: 42 единицы техники и 178 человек личного состава, в том числе от МЧС 30 единицы техники и 139 человек личного состава.

Сведения о погибших и пострадавших уточняются. По данным МЧС, на месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Опасных для жизнедеятельности человека веществ в воздухе не обнаружено.