В Нижнем Новгороде из-за ливня произошел оползень у Кремля
6 июля 2017, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Нижнем Новгороде в четверг ливень подтопил Кремль. Из-за сильного дождя на Зеленском съезде, который идёт под стенами Нижегородского кремля, произошёл сход грунта. Движение по дороге прекращено.
Со слов нижегородцев, грунт, сошедший с откоса, перекрыл обе полосы движения транспорта. Автомобилям приходится объезжать место происшествия. Дорогу сейчас расчищают коммунальные службы.
К 19:00 сегодня работы по устранению схода грунта у стен Нижегородского кремля должны быть завершены.
Ожидается, что проезд от площади Минина в сторону улицы Рождественской откроют к этому времени.
Местные СМИ пишут и о сходе грунта на Казанском съезде у гостиницы "Александровский сад".
Из-за обилия осадков вода попадает на трамвайные рельсы. Ливневая канализация не справляется с большим потоком воды. Из-за поднятия уровня дождевой воды на трамвайных путях полностью прекращено движение по шести трамвайно-троллейбусным маршрутам.