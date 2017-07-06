В Нижнем Новгороде из-за ливня произошел оползень у Кремля

В Нижнем Новгороде в четверг ливень подтопил Кремль. Из-за сильного дождя на Зеленском съезде, который идёт под стенами Нижегородского кремля, произошёл сход грунта. Движение по дороге прекращено.

Со слов нижегородцев, грунт, сошедший с откоса, перекрыл обе полосы движения транспорта. Автомобилям приходится объезжать место происшествия. Дорогу сейчас расчищают коммунальные службы.

К 19:00 сегодня работы по устранению схода грунта у стен Нижегородского кремля должны быть завершены.

Ожидается, что проезд от площади Минина в сторону улицы Рождественской откроют к этому времени.

Местные СМИ пишут и о сходе грунта на Казанском съезде у гостиницы "Александровский сад".

Из-за обилия осадков вода попадает на трамвайные рельсы. Ливневая канализация не справляется с большим потоком воды. Из-за поднятия уровня дождевой воды на трамвайных путях полностью прекращено движение по шести трамвайно-троллейбусным маршрутам.