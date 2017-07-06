Невеста хотела устроить сюрприз, но вертолет разбился по пути на свадьбу
Девушка мечтала прилететь к жениху с неба
6 июля 2017, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Бразильская невеста Роземере де Насименто Силва мечтала устроить сюрприз своему жениху, появившись на свадьбе прямо с неба. Но вертолет разбился в километре до места, в котором собрались гости. Погибла невеста, ее брат, фотограф и пилот.
Трагедия произошла еще в 2016 году. Все это время велось расследование авиакатастрофы. Невеста летела к месту церемонии бракосочетания на вертолете "Робинсон 44". Вертолетом управлял пилот Петерсон Пинейро.
О сюрпризе знали лишь единицы из трехсот гостей, собравшихся на церемонию. Лишь когда вертолет не прибыл вовремя, была поднята тревога. Выяснилось, что транспортное средство разбилось буквально в километре от места свадьбы. Вертолет успешно взлетел, полет шел нормально, но неожиданно вертолет вдруг упал. По версии следователей, воздушное судно в тумане из-за ошибки пилота могло наткнуться на дерево.
На месте аварии был найден смартфон, на котором подруга снимала невесту.