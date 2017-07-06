Полиция задержала 31-летнюю Ольгу Алисову, обвиняемую в ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик Алеша Шимко. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи просят суд поместить женщину под стражу.

По данным МВД, следователями был установлен факт нарушения Алисовой ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи подмосковного управления МВД установили и задокументировали факт нарушения виновницей аварии подписки о невыезде.

Сегодня же стало известно, что отец погибшего малыша Роман Шимко признан потерпевшим по делу о халатности судебных экспертов, давших заключение о присутствии в организме его ребенка алкоголя.

Малыш погиб под колесами автомобиля на Hyundai Solaris около своего дома в Балашихе 23 апреля. За рулем машины была Ольга Алисова. В крови 6-летнего ребенка судмедэксперты обнаружили большую концентрацию алкоголя – 2,7 промилле, о чем сообщили отцу погибшего малыша. Родители мальчика обратились в Следственный комитет. Оказалось, что в отношении женщины-водителя дело не возбуждалось почти месяц.

Следствие возбудило в отношении судмедэкспертов уголовное дело о халатности, а в отношении водителя - по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".