В Салехарде во дворе детского сада мужчина стрелял по мишеням из винтовки

Житель Салехарда вчера устроил на территории детского сада стрельбу по мишеням из пневматической винтовки.

После резонансного инцидента местные полицейские проводят тщательную проверку. Согласно последней информации, по мишеням во дворе детского сада стрелял 60-летний разнорабочий, который является сотрудником дошкольного учреждения, передает РИА "Новости".

Мужчина уже признал свою вину и раскаялся. Он также добавил, что его действия не являлись хулиганством. Решение о наказании еще не принято.