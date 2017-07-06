Мигранты заставляли похищенного бомжа заниматься попрошайничеством

Питерская полиция задержала двух уроженцев Таджикистана, которых подозревают в похищении бездомного и принуждении его к попрошайничеству. Об этом в полицию заявил сам потерпевший, которому удалось бежать из «рабства».

По признаниям самого 52 летнего бомжа, неизвестные насильно вывезли его из Москвы в мае-июне. В Петербурге его ежедневно привозили на Софийскую овощебазу, где он должен был попрошайничать. Все подаяние у «раба» забирали мигранты. Если мужчина отказывался «работать», его жестоко избивали.

Похитителей уже задержали. Это двое нигде не работающих граждан Таджикистана 1991 и 1993 годов рождения.