Во Владивостоке двухлетний малыш выпал из окна
6 июля 2017, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа и получил травму стопы.
Местная жительница обратилась в полицию, увидев, что маленькая девочка лежит на улице под окнами дома. Она же вызвала на место происшествия "скорую помощь". Как сообщает сегодня ИА PrimaMedia, в отношении матери пострадавшей возбудили административное дело по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".
Согласно последней информации, в момент падения девочки мать находилась на кухне и не видела, чем она занимается.