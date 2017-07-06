Во Владивостоке двухлетний малыш выпал из окна

Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа и получил травму стопы.

Местная жительница обратилась в полицию, увидев, что маленькая девочка лежит на улице под окнами дома. Она же вызвала на место происшествия "скорую помощь". Как сообщает сегодня ИА PrimaMedia, в отношении матери пострадавшей возбудили административное дело по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".

Согласно последней информации, в момент падения девочки мать находилась на кухне и не видела, чем она занимается.