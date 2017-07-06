В Калмыкии врачи забыли в животе женщины тампон, она узнала об этом через 10 лет

Жительница Калмыкии с 2007 года жила с марлевым тампоном в животе после хирургического вмешательства.

Врачи, проводившие операцию, из-за невнимательности забыли посторонний предмет в брюшной полости. Женщина узнала об этом только десять лет спустя, когда почувствовала острую боль в животе и обратилась к медикам. Врачи диагностировали у пациентки раковую опухоль и назначили вмешательство, в ходе которого извлекли из ее тела тампон, передает ТАСС.

По факту случившегося организована процессуальная проверка.