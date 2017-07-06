Следователи ищут причину отравления 17 воспитанников детсада в Северной Осетии
6 июля 2017, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
Следователи пытаются установить причину отравления семнадцати воспитанников детского сада в Северной Осетии.
В больницу с кишечной инфекцией вечером 1 июля были доставлены дети из города Ардон. Как уточняет следственное управление СК РФ по республике, состояние воспитанников детсада при поступлении в медицинское учреждение оценивалось как средней тяжести. В настоящий момент их жизни ничто не угрожает, однако у малышей сохраняется высокая температура, передает РИА "Новости".
Согласно некоторой информации, один из сотрудников детского учреждения с кишечной инфекцией несколько дней подряд приходил на работу. Вероятно, именно он является виновником случившегося.