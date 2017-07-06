В Москве из платежного терминала в торговом центре похитили 3 млн рублей

На юго-востоке Москвы из платежного терминала, стоявшего в торговом центре, похитили три миллиона рублей.

В настоящий момент сотрудники столичной полиции активно ищут преступника, сбежавшего с деньгами. Накануне в правоохранительные органы обратился замдиректора коммерческой фирмы, который и рассказал о краже. Как уточняет АГН «Москва», инцидент произошел в одном из ТЦ на Рязанском проспекте.



Предполагается, что злоумышленник взломал платежный терминал, забрал крупную сумму и скрылся еще в июне.