В Забайкалье 12 школьников отравились в детском лагере и попали в больницы
6 июля 2017, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Забайкальском крае двенадцать школьников отравились в детском лагере и были экстренно госпитализированы в больницы Читы.
Уточняется, что пострадали дети в возрасте от семи до пятнадцати лет. В пресс-службе регионального Минздрава подчеркнули, что предварительно медики поставили всем школьникам диагноз инфекционный гастроэнтерит легкой степени. В настоящий момент их состояние является удовлетворительным, передает ТАСС.
В скором времени в детский лагерь прибудут следователи, которые опросят сотрудников и воспитанников учреждения, а также просмотрят необходимую документацию.