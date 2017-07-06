В Забайкалье 12 школьников отравились в детском лагере и попали в больницы

В Забайкальском крае двенадцать школьников отравились в детском лагере и были экстренно госпитализированы в больницы Читы.

Уточняется, что пострадали дети в возрасте от семи до пятнадцати лет. В пресс-службе регионального Минздрава подчеркнули, что предварительно медики поставили всем школьникам диагноз инфекционный гастроэнтерит легкой степени. В настоящий момент их состояние является удовлетворительным, передает ТАСС.

В скором времени в детский лагерь прибудут следователи, которые опросят сотрудников и воспитанников учреждения, а также просмотрят необходимую документацию.