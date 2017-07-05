В Ульяновской области женщина стала жертвой грозы

Ранее «Аргументы недели» сообщали о непогоде в Москве. Тревожные новости о непогоде приходят и из других регионов России. В Ульяновской области за 12 часов выпала норма осадков за два месяца.

На Ульяновскую область обрушились аномальные ливни с грозами. Региональный Гидрометцентр сообщает, что за 12 часов стихии в области выпало 86 мм осадков при месячной норме 45 мм, сообщает портал media73.ru.

Стихия погубила женщину 63-х лет. Дама погибла от удара током, когда упавшее дерево рухнуло на линию электропередач. Власти области по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова окажут материальную помощь семье погибшей женщины.