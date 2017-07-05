СМИ: украинец торговал местами в очереди на Крым

Необычный криминальный бизнес открыл гражданин Украины на пограничном перегоне в Крым. Украинец продавал места в очереди на въезд в республику. Такса менялась в зависимости от дороговизны машины.

Украинские пограничники задержали гражданина Украины за незаконную торговлю. Предприимчивый украинец продавал места в очереди на въезд в Крым, пишет «Комсомольская правда».

Житель Херсонской области торговал местами в очереди перед пограничным терминалом. Владелец «Мерседеса», например, выкладывал за место в очереди 500 гривен (порядка1200 рублей), а обладатель «Порше» платил в три раза больше. Зарабатывал мошенник прилично, если учесть, что на Украине средняя зарплата – 6500 гривен.

Погранслужба Украины не сообщает о задержании своих сотрудников: торговать местами в очереди можно только при их содействии.