МЧС опубликовало снимки аварии поезда под Санкт-Петербургом

Ранее «Аргументы недели» сообщали про железнодорожную аварию под Санкт-Петербургом, где пассажирский поезд столкнулся с дрезиной и сошел с рельсов. МЧС опубликовало фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что пассажирский поезд существенно не пострадал при сходе с рельсов. Но главное – пассажиры остались абсолютно невредимы, сообщает « Лайф ».