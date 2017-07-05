Безработные мужчины осквернили кладбище советских воинов в Ленобласти
5 июля 2017, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Кировске двое безработных мужчин осквернили Братское кладбище советских воинов.
Согласно последней информации, хулиганы, приехавшие в город к знакомому, разорили кладбище вечером во вторник, 4 июля. Как сообщает "Росбалт", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции задержали вандалов по горячим следам.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Одного хулигана отпустили под подписку о невыезде, а второго оставили под стражей.