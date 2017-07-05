В Москве загорелся офис "Яндекса"
5 июля 2017, 14:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве по адресу ул. Льва Толстого, д. 16, в котором находится офис российской Интернет-компании "Яндекс", произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице, пожарно-спасательные подразделения прибыли по указанному адресу, в настоящее время проводится разведка. Информации о пострадавших пока нет.
На месте работают четыре подразделения МЧС (14 человек личного состава). Как добавляет "Лайф", сотрудников "Яндекса" эвакуировали из здания.