В Москве по адресу ул. Льва Толстого, д. 16, в котором находится офис российской Интернет-компании "Яндекс", произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице, пожарно-спасательные подразделения прибыли по указанному адресу, в настоящее время проводится разведка. Информации о пострадавших пока нет.

На месте работают четыре подразделения МЧС (14 человек личного состава). Как добавляет "Лайф", сотрудников "Яндекса" эвакуировали из здания.