Подросток погиб из-за эффектного селфи на опоре ЛЭП

Накануне вечером 16-летний житель поселка имени Куйбышева Курской области погиб от удара электрического тока, забравшись на опору высоковольтной линии электропередачи, чтобы сделать эффектное селфи.



Идея пришла во время прогулки с товарищами. Друзья пытались его отговорить, но подросток все равно забрался на ЛЭП. Зацепившись за провода, которые находились под напряжением 10 тыс. вольт, юношу ударило током, он упал на землю с высоты 20 м и тут же скончался. По факту случившегося начата доследственная проверка.



