Во Владивостоке мужчина угнал мотоцикл и разбился насмерть

Во Владивостоке 34-летний мужчина угнал мотоцикл марки "Хонда". Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, владелец мотоцикла оставил его с заведенным двигателем в районе Народного проспекта.

Злоумышленник воспользовался этим и угнал транспортное средство. Однако проехав 50 метров, он не справился с управлением и совершил столкновение с бетонным блоком, который находился на дороге. В результате полученных травм мужчина скончался в реанимации.

Отмечается, что погибший ранее был судим.