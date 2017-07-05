В Подмосковье электрика ударило током в шесть тысяч вольт

Сотрудника ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" ударило током в шесть тысяч вольт во время работ в подмосковной Кубинке.

Как сообщает "Лайф", сначала 23-летнего молодого человека доставили в ближайшую больницу, а после перевезли на лечение в Москву в ожоговую реанимацию.

В настоящее время врачи бьются за то, чтобы сохранить молодому человеку руки. Однако шансов на это мало, так как повреждения слишком велики.