В лесах Пермского края бесследно исчез маленький ребенок

В Кудымкарском районе Пермского края во вторник, 4 июля, бесследно исчез девятилетний мальчик.

Ребенок отправился в лес собирать грибы вместе со своим отцом, однако заблудился и домой не вернулся. Связаться с родными мальчик не может, поскольку у него нет с собой мобильного телефона. Согласно информации ИА «Ура.Ру», ребенок заявил папе, что хочет домой и мужчина отпустил его.

Пропавшего школьника зовут Миша Зубов, он проживает в деревне Юньга. Рост мальчика составляет 130 сантиметров, у него русые волосы и серые глаза. В момент исчезновения ребенок был одет в вязаную зеленую кофту, синие брюки, голубые сапоги и бейсболку. С собой у него были пластиковое ведро и нож красного цвета.