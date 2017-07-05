В Подмосковье семья отравилась неустановленным веществом, один человек погиб

В подмосковном Наро-Фоминске целая семья отравилась неустановленным веществом.

Согласно последней информации, 56-летний мужчина в результате серьезной интоксикации скончался на месте происшествия. Его супруга и 25-летний сын были экстренно доставлены в реанимацию местной больницы. Как уточняет ТАСС, трагедия случилась в одной из квартир жилого дома на Рижской улице.

В скором времени будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, целью которых является выявление всех обстоятельств происшествия.