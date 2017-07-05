Спасатели ликвидировали пожар в Приморском районе Санкт-Петербурга

Однокомнатная квартира загорелась в доме №24 по Комендантскому проспекту в Приморском районе Санкт-Петербурга утром 5 июля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, горела обстановка на площади пять квадратных метров. В 08:36 по московскому времени пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших уточняются. Известно, что в ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.